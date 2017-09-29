29.09.2017 | 16:39

За лето на водоемах области утонуло 20 человек, в том числе 3 ребенка. Для сравнения: в прошлом году было 45 погибших, в том числе 3 ребенка.

В ГУ МЧС России по Пензенской области объясняют снижение количества трагедий на воде активной профилактической работой и прохладным летом. Несчастные случаи участились в конце июля и августе, когда температура воздуха повысилась.

Больше всего погибших - в Пензенском районе, там вода унесла жизни пяти человек. Четверо утонули в Пензе, двое - в Каменском районе. По одному ЧП произошло в Белинском, Городищенском, Лопатинском, Сердобском, Камешкирском, Кузнецком, Мокшанском, Никольском районах и в Кузнецке-12.

«Основными причинами гибели людей на водных объектах стали купание в состоянии алкогольного опьянения, в необорудованных и не предназначенных для плавания местах, недостаточный контроль со стороны взрослых за детьми», - сообщили в пресс-службе ведомства.