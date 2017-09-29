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Общество | В пензенском тире не соблюдались правила безопасности

29.09.2017|10:25
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Руководитель и сотрудники центра образования «Кираса-МКТА» в пензенском Дворце детского (юношеского) творчества привлечены к ответственности за несоблюдение правил хранения патронов и оружия.

Установлено, что в тире не вели должным образом документацию по учету оружия и допускали нарушения при учебных стрельбах. Кроме того, заведение не было технически укреплено по требованиям ГОСТа и не имело документов об уровне защиты.

«В адрес директора НОУ ДПО ЦО «Кираса-МКТА» прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Выявленные в ходе проверки нарушения устранены. Трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Информация о нарушениях в стрелковом тире также была направлена в региональное управление Росгвардии. В итоге руководитель центра образования оштрафован на 50 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

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