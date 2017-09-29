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Общество | В Пензенской области стартовал конкурс проектов социальных инициатив

29.09.2017|11:32
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Некоммерческие организации Пензенской области, желающие принять участие в конкурсе проектов социальных инициатив и побороться за грантовую поддержку, должны подать документы в срок с 2 по 27 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Заявки принимаются по будним дням по адресу: 440025, г. Пенза, ул. Московская, 75, каб. № 245, с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

Согласно программе «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы», на гранты для некоммерческих организаций в 2017 году предусмотрено 7 млн 673,4 тыс. руб. Максимальный размер субсидии - 300 тыс. руб.

«Подробная информация о конкурсном отборе размещена на сайте http://www.pnzreg.ru в разделе «Некоммерческие организации», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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