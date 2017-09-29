29.09.2017 | 09:34

В четверг, 28 сентября, на заседании штаба по пуску тепла в Пензе вновь обсуждалась работа компании «Т Плюс» по завершению капитального ремонта на тепловых сетях.

По уточненным данным, сроки окончания работ в целом подтверждаются: на проспекте Строителей («Могилевский дворик») - 30 сентября, на Коммунистической улице - 2 октября, на Чкалова - 5 октября, на Пушкина и Ставского - 6-го.

Запуск тепла осложняется утечками. Самая крупная произошла на улице Крупской. Порывы оперативно ликвидируются.

Заместитель главы администрации Юрий Ильин сообщил, что для сокращения сроков капремонта было принято решение перекрыть улицу Чкалова от пересечения с улицей Гоголя до перекрестка с Набережной Реки Мойки с 13:00 29 сентября до 0:00 3 октября. Это позволит включить тепло в жилых домах на два дня раньше намеченного.

«По оперативным данным, по состоянию на 19:00 28 сентября в Пензе к теплу подключены 1 192 жилых дома из 3 073 (39%), 114 образовательных учреждений из 225 (51%), 14 объектов управления культуры из 59 (24%), 11 учреждений здравоохранения из 29 (64%).

При возникновении аварийных ситуаций при пуске тепла необходимо обращаться по тел.: 63-10-05 или 05», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.