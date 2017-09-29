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Общество | В Пензе на пять дней перекроют движение по улице Чкалова

29.09.2017|09:34
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В четверг, 28 сентября, на заседании штаба по пуску тепла в Пензе вновь обсуждалась работа компании «Т Плюс» по завершению капитального ремонта на тепловых сетях.

По уточненным данным, сроки окончания работ в целом подтверждаются: на проспекте Строителей («Могилевский дворик») - 30 сентября, на Коммунистической улице - 2 октября, на Чкалова - 5 октября, на Пушкина и Ставского - 6-го.

Запуск тепла осложняется утечками. Самая крупная произошла на улице Крупской. Порывы оперативно ликвидируются.

Заместитель главы администрации Юрий Ильин сообщил, что для сокращения сроков капремонта было принято решение перекрыть улицу Чкалова от пересечения с улицей Гоголя до перекрестка с Набережной Реки Мойки с 13:00 29 сентября до 0:00 3 октября. Это позволит включить тепло в жилых домах на два дня раньше намеченного.

«По оперативным данным, по состоянию на 19:00 28 сентября в Пензе к теплу подключены 1 192 жилых дома из 3 073 (39%), 114 образовательных учреждений из 225 (51%), 14 объектов управления культуры из 59 (24%), 11 учреждений здравоохранения из 29 (64%).

При возникновении аварийных ситуаций при пуске тепла необходимо обращаться по тел.: 63-10-05 или 05», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|29.09.2017 09:57|

НАРОД СКОРО ВСЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОИТ.

Гость|29.09.2017 10:08|

Ильину хоть три года давай- все равно не успеет. На прошлой неделе обещал посадить аллею молодых деревьев на Антонова... Про обещания уже не вспоминает, а деревьев как не было так и нет

Гость|29.09.2017 10:35|

penzainform.ru писал(a):

было принято решение перекрыть улицу Чкалова с 13:00 29 сентября до 0:00 3 октября.
4 дня люди будут заперты в своих домах.

Гость|29.09.2017 10:39|

penzainform.ru писал(a):

Это позволит включить тепло в жилых домах на два дня раньше намеченного.
penzainform.ru писал(a):
Это позволит включить тепло в жилых домах на два дня раньше намеченного.
Нам не надо раньше!

Нам надо КАЧЕСТВЕННО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|29.09.2017 10:42|

Ответственная должность , можно поздравить человека, заслужил такой пост своим трудом!

Гость|29.09.2017 10:43|

Думаю увидим плоды его работы в ближайшее время, удачи только можно пожелать

Гость|29.09.2017 10:45|

Гость писал(a):

Ответственная должность , можно поздравить человека, заслужил такой пост своим трудом!
С этим я согласен, только тот человек,которого интересует благополучие родины, сможет принести пользы

Гость|29.09.2017 10:47|

Думаю, этот человек обладает теми качествами, которые помогут ему "выбить" для нашего города финансовую поддержку

Гость|29.09.2017 10:49|

Раз человек так долго работал во благо области , то можно доверить!

Гость|29.09.2017 10:53|

Гость писал(a):

Ответственная должность , можно поздравить человека, заслужил такой пост своим трудом!
С этим я согласен, только тот человек,которого интересует благополучие родины, сможет принести пользы

Гость|29.09.2017 10:56|

Этот участок пару недель уже перекрыт

Имя: Гость
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