29.09.2017 | 17:01

В Кузнецке проходит инвентаризации объектов, подверженных опасности воздействия природных явлений в период подготовки к зиме. Об этом шла речь на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, состоявшемся в администрации города.

Особое внимание участники встречи уделили определению рисков наводнения. Основной территорией, подверженной подтоплению во время половодья, является окрестность реки Труев.

Также опасность представляют собой аварийные деревья. Особенно много их в районе школы № 17. Старые деревья угрожают здоровью и жизни детей и взрослых, особенно во время урагана, а также могут повредить электросети.

«К концу следующей недели инвентаризация данных объектов будет завершена. После этого начнутся мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций в городе», - сообщает пресс-служба Кузнецка.