29.09.2017 | 14:22

У торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» разместился столичный дельфинарий. Черноморские афалины прыгают, танцуют, рисуют, кидают зрителям мяч.

«Мы играем с ними. Для людей это шоу, для нас это просто игра», - подчеркнул старший тренер дельфинария Сергей Летин.

В представлении участвует морской котик Варяг, который, несмотря на свои внушительные габариты, с легкостью танцует рок-н-ролл. Свои умения показывает и 20-летний белый кит Гоша, весящий больше тонны.

Незабываемое шоу построено таким образом, что номера идут непрерывным потоком - один за другим. Программа смотрится на одном дыхании.

«Море эмоций и позитива!» - призналась одна из зрительниц.

«Хорошее представление. Доченьке очень понравилось», - добавил другой пензенец.

Выступления проходят в среду, четверг и пятницу в 18:00, а по выходным - в 12:00, 15:00 и 18:00