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Общество | Фонд «Лохматый друг» завершил проект, получивший грант в полмиллиона

29.09.2017|13:14
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Благотворительный фонд помощи бездомным животным Заречного «Лохматый друг» завершил реализацию проекта «Помоги мне встать на лапы!», который получил от Росатома грант на 500 000 рублей. Общая стоимость проекта превышает 745 000 рублей.

Волонтеры центра стерилизации и социальной адаптации бездомных животных провели множество акций и мероприятий: уроки доброты для школьников, экскурсии в ЦССА, день открытых дверей, «Лохматое воскресенье», день рождения.

Зареченцы смогли увидеть будни центра, оценить работу волонтеров, пожертвовать медикаменты, корм, наполнители и найти себе лохматых друзей. Помимо этого, на территории центра появились пять новых комнат для послеоперационных животных и долгожданная карантинная зона для собак - большая площадь с навесом, на которой размещены десять вольеров.

«В планах на ближайшее будущее - сделать бетонный пол в вольерах, чтобы собаки не рыли подкопы друг к другу, и установить утепленные будки. Хотелось бы успеть до зимы», - приводит портал «Город Z» слова исполнительного директора фонда «Лохматый друг» Ларисы Захаровой.

Зареченцы могут помочь волонтерам и их четвероногим питомцам. Пенопласт и фанера есть, нужны умельцы, которые смогли бы утеплить собачьи жилища.

Информацию о местонахождении ЦССА, способах пожертвования, контакты волонтеров и списки необходимых вещей можно посмотреть в группах благотворительного фонда «Лохматый друг» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Источник — gorodz.info
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Гость|29.09.2017 13:35|

Надо было грант на старт отдать, может быть там бы работать начали

Гость|29.09.2017 14:07|

penzainform.ru писал(a):

«Лохматое воскресенье»
Улыбнуло.

Имя: Гость
Комментарий:

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