29.09.2017 | 14:28

В субботу, 7 октября, в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» пройдет очередная профилактическая акция - «День нефролога, офтальмолога, уролога и педиатра».

Пензенцы могут записать своих детей на прием к указанным специалистам с помощью сайта пенза-доктор.рф или по телефону единого контакт-центра 990-130. Врачи будут ждать пациентов с 8:00 до 14:00, сообщается на сайте ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

В ближайшую субботу, 30 сентября, с 8:00 до 14:00 в детских поликлиниках пришедших по записи примут нефрологи, оториноларингологи, офтальмологи и неврологи.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области обратили внимание горожан на то, что в связи с переходом на новое программное обеспечение возможны трудности при записи на прием через Интернет.

«При возникновении вопросов по работе с новым порталом и ошибок при регистрации в личном кабинете можно обращаться в службу технической поддержки электронной записи на прием по телефону 8(8412) 63-96-06», - добавили в пресс-службе.