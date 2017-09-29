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Общество | 6 октября зареченцев приглашают добровольно послужить городу

29.09.2017|08:21
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В Заречном начался месячник по санитарной очистке и благоустройству города. До 23 октября коммунальщики будут убираться во дворах, скверах, зонах отдыха, приводить в порядок улицы и дороги.

«Всем зареченским предприятиям и учреждениям рекомендовано до 4 октября благоустроить и очистить от мусора территории своих организаций, а также прилегающие к ним участки на расстоянии не менее 15 метров», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Управлении общественных связей Заречного.

Сам месячник продлится до 23 октября. В рамках него 6 октября состоится День добровольного служению городу, когда жителям многоквартирных домов предлагают убраться во дворах, а частных - на своих участках.

Кроме того, 6 октября сотрудники городских организаций будут приводить в порядок территории общего пользования.

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Гость|29.09.2017 08:57|

ВНИМАНИЕ 7 октября в 11 на Театральной площади собираются жители Пензы, которые не хотят замерзнуть этой зимой. Будут обсуждаться НОВЫЕ ТАРИФЫ за ГВС. В 12 шествие с к ТЭЦ с выдвинутыми требованиями.

Гость|29.09.2017 09:13|

Как раз в день рождения путина .

Гость|29.09.2017 09:35|

Caмый лeгкий cпoсоб бpосить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - http://0rz.tw/iaVb4

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