29.09.2017 | 08:21

В Заречном начался месячник по санитарной очистке и благоустройству города. До 23 октября коммунальщики будут убираться во дворах, скверах, зонах отдыха, приводить в порядок улицы и дороги.

«Всем зареченским предприятиям и учреждениям рекомендовано до 4 октября благоустроить и очистить от мусора территории своих организаций, а также прилегающие к ним участки на расстоянии не менее 15 метров», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Управлении общественных связей Заречного.

Сам месячник продлится до 23 октября. В рамках него 6 октября состоится День добровольного служению городу, когда жителям многоквартирных домов предлагают убраться во дворах, а частных - на своих участках.

Кроме того, 6 октября сотрудники городских организаций будут приводить в порядок территории общего пользования.