Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 сен 2017|17:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.64  |  $  58.43
 

Общество | Земетчинец выплатил двум своим детям 249 тысяч рублей долга

28.09.2017|16:20
Печать

Житель поселка Земетчино Пензенской области выплатил долг по алиментам на 10-летнего сына и 6-летнюю дочь.

Сельчанин не выделял деньги на содержание детей с 2013 года, и задолженность с каждым месяцем только увеличивалась. В итоге накопилось 249 000 рублей.

Постоянной работы и какого-либо зарегистрированного имущества, которое можно было бы арестовать в счет долга, у мужчины не было.

В июне 2017-го за неуплату алиментов земетчинцу было назначено административное наказание в виде 50 часов обязательных работ.

«Однако средства все равно не поступали, и тогда судебный пристав начал готовить документы о привлечении должника к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Сразу после этого гражданин полностью погасил задолженность и принес приставу справку о новом месте работы.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!