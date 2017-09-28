28.09.2017 | 16:20

Житель поселка Земетчино Пензенской области выплатил долг по алиментам на 10-летнего сына и 6-летнюю дочь.

Сельчанин не выделял деньги на содержание детей с 2013 года, и задолженность с каждым месяцем только увеличивалась. В итоге накопилось 249 000 рублей.

Постоянной работы и какого-либо зарегистрированного имущества, которое можно было бы арестовать в счет долга, у мужчины не было.

В июне 2017-го за неуплату алиментов земетчинцу было назначено административное наказание в виде 50 часов обязательных работ.

«Однако средства все равно не поступали, и тогда судебный пристав начал готовить документы о привлечении должника к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Сразу после этого гражданин полностью погасил задолженность и принес приставу справку о новом месте работы.