28.09.2017 | 09:32

В системе теплоснабжения школы № 8 им. Н. С. Павлушкина, расположенной в избирательном округе № 1 (Железнодорожный район Пензы) оперативно устранены неполадки.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков незамедлительно отреагировал на обращение руководства образовательного учреждения - на место был организован выезд специалистов.

В кратчайшие сроки были выполнены сварочные работы, необходимые для ввода в эксплуатацию и дальнейшего бесперебойного функционирования системы подачи тепла.

Школьники, педагоги и родители благодарны депутату регионального парламента за своевременную помощь, которая позволит вовремя начать отопительный сезон в период резкого похолодания.