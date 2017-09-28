28.09.2017 | 10:19

654 семейных дебошира состоят на учете в правоохранительных органах Пензенской области. Из них более 300 были выявлены в этом году. Зафиксировано более тысячи случаев нанесения побоев, при этом почти половина агрессоров были пьяны.

Об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области по профилактике правонарушений, состоявшемся в среду, 27 сентября.

Заместитель председателя регионального правительства Юрий Денисов назвал семейное насилие одной из серьезнейших социальных проблем. Его жертвами, как правило, оказываются те, кто не может дать серьезный отпор: женщины, старики, дети.

«Нужно принять все меры, чтобы снизить число преступлений, направленных против жизни и здоровья граждан, формировать культуру семейных отношений, работать с представителями группы риска, демонстрирующими антиобщественное поведение», - поставил задачу зампред.

«Особое внимание рекомендовано направить на выявление преступлений в отношении детей и подростков. В школах Пензенской области введена новая форма работы - составление социально-психологических паспортов учеников и их семей. Работа психологов и социальных педагогов помогает выявить реальных и потенциальных жертв семейного насилия и изменить ситуацию», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.