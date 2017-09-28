28.09.2017 | 16:49

250 медиков со всей страны прибыли в Пензу на общероссийскую научно-практическую конференцию. Мероприятие объединило фельдшеров, акушеров и медсестер.

«Новые подходы, новые организации самой медицинской помощи, появление новых видов, таких как гериатрическая, паллиативная помощь, реабилитация - это требует новых технологий. Роль среднего медицинского звена всегда была высока, а сегодня эта роль еще выше», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Конференция продлится два дня. В ее рамках в здании библиотеки имени Лермонтова пройдут круглые столы, лекции. Кстати, участниками такой встречи стали главврачи поликлиник и больниц, а также руководители медицинских колледжей, где и готовят специалистов среднего звена.

«Первичная медико-санитарная помощь - это тот фронт, где наши пациенты встречаются с медицинскими работниками. И от того, как пройдет эта встреча, зависит настрой на лечение. Здесь роль средних медицинских работников просто неоценима», - подчеркнула заместитель директора департамента Министерства здравоохранения РФ Ирина Купеева.