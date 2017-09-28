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Общество | Ученики школы № 52 напомнили пензенцам правила дорожного движения

28.09.2017|17:50
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Ученики школы № 52 напомнили пешеходам, как нужно вести себя вблизи проезжей части, а водителей попросили уважительно относиться к тем, кто шагает по зебре.

«Нужно настроить детей на рабочий лад, на то, что по дороге в школу надо быть особенно внимательными», - подчеркнула методист детского (юношеского) центра «Спутник» Татьяна Савчук.

Во избежание травматизма на дорогах коллектив детского(юношеского) центра «Спутник» совместно с представителями Госавтоинспекции проводит акцию «Внимание - дети». Ребята называют себя юными инспекторами.

«Мы - маленькие гаишники. Мы рассказываем, как надо себя вести около дороги, раздаем памятки и желаем всем успеха», - пояснила ученица школы № 52 г. Пензы Ксения Чиброва.

Раздают памятки в основном людям взрослым. Судя по доброжелательному настрою, представители старшего поколения одобрили акцию ребят.

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