Пензенское УФАС России выдало предупреждение ООО «Авто Спец Сервис», оказывающему услуги специализированной стоянки.
После обращения горожанина была организована проверка, которая установила, что организация осуществляет транспортирование, хранение и выдачу задержанных транспортных средств.
При этом их выдача производилась сотрудниками общества только с использованием собственных автоэвакуаторов, в чем выразилось навязывание контрагентам условий, невыгодных для них и не предусмотренных действующим законодательством.
В результате оказались ущемлены интересы неопределенного круга потребителей.
«Установлены признаки злоупотребления доминирующим положением и нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», - сообщили в пресс-службе Пензенского УФАС России.
ООО «Авто Спец Сервис» предупредили о необходимости прекратить указанные действия.
Ага, ждите, прекратят... Эти дармоеды меня чуть вместе с машиной не эвакуировали, не заметив, что я нахожусь в салоне авто и разговариваю по телефону! Как им показалось, моя машина корпусом заехала на газон, хотя все 4 колеса моего авто стояли аккуратно на проезжей части и на асфальте. Нужно было все это видеть своими глазами: подъезжают сзади авто, выпускают стрелу эвакуатора, цепляют колеса и перед началом эвакуации случайно замечают меня в салоне. Жаль, что не снял весь этот цирк на видео: рекордное число просмотров в Ютубе было бы гарантировано