28.09.2017 | 09:09

Пензенское УФАС России выдало предупреждение ООО «Авто Спец Сервис», оказывающему услуги специализированной стоянки.

После обращения горожанина была организована проверка, которая установила, что организация осуществляет транспортирование, хранение и выдачу задержанных транспортных средств.

При этом их выдача производилась сотрудниками общества только с использованием собственных автоэвакуаторов, в чем выразилось навязывание контрагентам условий, невыгодных для них и не предусмотренных действующим законодательством.

В результате оказались ущемлены интересы неопределенного круга потребителей.

«Установлены признаки злоупотребления доминирующим положением и нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», - сообщили в пресс-службе Пензенского УФАС России.

ООО «Авто Спец Сервис» предупредили о необходимости прекратить указанные действия.