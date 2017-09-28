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Общество | Пензенское УФАС заинтересовалось городской спецстоянкой

28.09.2017|09:09
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Пензенское УФАС России выдало предупреждение ООО «Авто Спец Сервис», оказывающему услуги специализированной стоянки.

После обращения горожанина была организована проверка, которая установила, что организация осуществляет транспортирование, хранение и выдачу задержанных транспортных средств.

При этом их выдача производилась сотрудниками общества только с использованием собственных автоэвакуаторов, в чем выразилось навязывание контрагентам условий, невыгодных для них и не предусмотренных действующим законодательством.

В результате оказались ущемлены интересы неопределенного круга потребителей.

«Установлены признаки злоупотребления доминирующим положением и нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», - сообщили в пресс-службе Пензенского УФАС России.

ООО «Авто Спец Сервис» предупредили о необходимости прекратить указанные действия.

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Гость|28.09.2017 09:43|

Ага, ждите, прекратят... Эти дармоеды меня чуть вместе с машиной не эвакуировали, не заметив, что я нахожусь в салоне авто и разговариваю по телефону! Как им показалось, моя машина корпусом заехала на газон, хотя все 4 колеса моего авто стояли аккуратно на проезжей части и на асфальте. Нужно было все это видеть своими глазами: подъезжают сзади авто, выпускают стрелу эвакуатора, цепляют колеса и перед началом эвакуации случайно замечают меня в салоне. Жаль, что не снял весь этот цирк на видео: рекордное число просмотров в Ютубе было бы гарантировано

Гость|28.09.2017 10:09|

Гость писал(a):

Жаль, что не снял весь этот цирк на видео: рекордное число просмотров в Ютубе было бы гарантировано
Дебилов"рекордсменов" в наше скотоподобное человечество и время всегда много.

Имя: Гость
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