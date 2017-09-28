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Общество | Пензенец, попавший в ДТП, отсудил у дорожников более полумиллиона рублей

28.09.2017|17:47
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Суд встал на защиту жителя Пензы, попавшего в аварию. ВАЗ-2109, которым он управлял, в декабре 2014 года столкнулся с Mitsubishi Pajero Sport на трассе Саратов - Нижний Новгород. Пензенец более полугода провел на больничной койке, залечивая переломы.

Рузаевский суд Республики Мордовии не нашел вины в действиях водителя Mitsubishi. Как оказалось, машина вылетела на встречную полосу из-за дефекта полотна, который водитель не смог обнаружить из-за подъема дороги, снежного заноса и отсутствия предупреждающих знаков. Ответственность за надлежащее состояние трассы несет ОАО «Мордовавтодор».

Пензенец обратился в суд с просьбой взыскать с дорожной организации утраченный заработок, материальный ущерб и моральный вред.

Представитель дорожной компании заявил, что вина ОАО «Мордовавтодор» в ДТП не установлена. Но служители Фемиды пришли к иному мнению. Колеса Mitsubishi попали в колею, не соответствующую ГОСТу, которую водитель не мог и не должен был предвидеть.

«В результате суд решил взыскать с ответчика в пользу истца утраченный заработок в размере 246 153 руб., материальный ущерб - 18 431 руб., моральный вред - 250 000 руб., а также расходы на оплату услуг представителя - 7 460 руб.

На это решение со стороны ответчика и истца были поданы апелляционные жалобы. Судебной коллегией по гражданским делам они оставлены без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 26 сентября 2017 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|28.09.2017 18:52|

молодчага, так их и надо. Пусть за дорогой следят раз бабло за это получают

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