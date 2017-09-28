28.09.2017 | 10:37

На ресурсоснабжающую организацию ПАО «Т Плюс» выписано штрафов на 1 млн рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков на совещании в среду, 27 сентября.

«Если сроки ремонта и пуска тепла соблюдаться не будут, штрафные санкции продолжатся», - предупредил Сергей Волков.

Так, санкции были применены к «Т Плюс», к примеру, из-за срыва сроков ремонта тепловых сетей на улице Ставского. Работы там должны были закончиться еще 25 сентября.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, заместитель мэра Юрий Ильин поручил ответственному за данный участок ускориться и в ближайшее время открыть улицу для проезда автомобилей.

По его мнению, причиной того, что ремонт теплосетей, принадлежащих ПАО «Т Плюс», затянулся, является ненадлежащий контроль за подрядчиком.

«Финансирование работ осуществляется, все материалы закупаются централизованно. Нужна только нормальная работа подрядчика», - заключил Юрий Ильин.