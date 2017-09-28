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Общество | Компания «Т Плюс» хочет значительно повысить тариф за тепло и воду

28.09.2017|17:28
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Плата за горячую воду и тепловую энергию может стать не по карману многим пензенцам, а именно тем потребителям, которых снабжает «Т Плюс».

«Я могу сказать во всеуслышание: «Т Плюс» сделала очень странную тарифную заявку, которая предполагает чуть ли не трехкратный рост тарифа», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Финансовые запросы компании в части увеличение тарифов вызывают недоумение у чиновников мэрии и депутатов городской думы. Ведь по вине организации до сих пор жители областного центра не получают коммунальную услугу.

«Три месяца нет! У нас такого в городе никогда не было. Ну месяц, ну полтора. Но три месяца, больше даже. Может, вы какие-нибудь электронагреватели людям купите. Выходите с предложением, все-таки это ваша вина», - заявил депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.

«Мы, конечно, выйдем с предложением, но те участки, на которых сейчас заканчивают ремонт, не влияют на подачу горячего водоснабжения», - ответил начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза » Сергей Абрамов.

Представитель компании пояснил, что воды нет из-за замены сетевых насосов на ТЭЦ-1. Но депутаты не понимают, почему дотянули до начала отопительного сезона, а не сделали это раньше.

«Взыскать с них моральный вред, рублем их ударить. Это мое предложение, чтобы неповадно было, чтобы на следующий год они думали», - возмутился депутат Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.

Депутаты полагают, что компания должна обсуждать не повышение тарифов, а то, как компенсировать жителям издержки, связанные с продолжительным отсутствием горячей воды, а теперь еще и несвоевременной подачей тепла в дома.

«Подрядные организации, которые были привлечены, не выставили своевременно график работы. Сорвали организацию второй смены. Сейчас с ними работают наши юристы», - сообщил начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза »Сергей Абрамов.

«Юристы работают, а почему жители должны страдать? Организуйте работу в три смены. Максимально увеличьте эффективность», - распорядился глава города Пензы Валерий Савельев.

Из-за капитальной замены участка теплотрассы тепло не идет в 82 дома на ул. Чкалова. Закончить работы там должны до пятого октября. К этой дате обещали управиться и на Ставского - Пушкина. Есть еще незавершенные объекты.

«Не начнется отопительный сезон в 79 многоквартирных домах до завершения работ по капитальному ремонту. Также в 78 домах на улице Коммунистической, там обещают закончить до 2 октября», - отметил Юрий Ильин.

Также приходится устранять аварийные разрывы сетей. Они во время пуска тепла происходят на сетях ресурсоснабжающей организации.

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Гость|28.09.2017 19:02|

Ни куда быдло не денется, заплатит и тройной счетчик.

Гость|28.09.2017 19:06|

penzainform.ru писал(a):

«Три месяца нет! У нас такого в городе никогда не было. Ну месяц, ну полтора. Но три месяца, больше даже. Может, вы какие-нибудь электронагреватели людям купите. Выходите с предложением, все-таки это ваша вина», - заявил депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.
Лёша не твоё это баярам указы отписывать.Твоя ,Лёша,стезя попам служить.

Гость|28.09.2017 19:08|

Гость писал(a):

Ни куда быдло не денется, заплатит и тройной счетчик.
Быдло голосует за единорастов, проголосует и за Паука.

Гость|28.09.2017 19:09|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Три месяца нет! У нас такого в городе никогда не было. Ну месяц, ну полтора. Но три месяца, больше даже. Может, вы какие-нибудь электронагреватели людям купите. Выходите с предложением, все-таки это ваша вина», - заявил депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.
Лёша не твоё это баярам указы отписывать.Твоя ,Лёша,стезя попам служить.
Шуварина пожизненно заточить в монастырь!

Гость|28.09.2017 19:17|

penzainform.ru писал(a):

«Взыскать с них моральный вред, рублем их ударить. Это мое предложение, чтобы неповадно было, чтобы на следующий год они думали», - возмутился депутат Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.
penzainform.ru писал(a):
«Взыскать с них моральный вред, рублем их ударить. Это мое предложение, чтобы неповадно было, чтобы на следующий год они думали», - возмутился депутат Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ОДИН ВОПРОС И ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

ВОПРОС:"КАК ЭТОТ НАРУШИТЕЛЬ ВСЕХ ЗАКОНОВ ЕЩЁ ДЕПУТАТ???"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ ВСЁ ЗАВЕРТЕЛОСЬ И ЗАРАБОТАЛО,НУЖНО ПРИЙТИ С УТРА В ЗАЛ,ГДЕ ВСЕ ЭТИ ТИПА БЛАГОДЕТЕЛИ НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАЮТ И СДЕЛАТЬ ФОТО С ВЫСОТЫ ПОТОЛКА,ПО ЦЕНТРУ.ЗАТЕМ РАЗДЕЛИТЬ ФОТО НА ЧЕТЫРЕ РАВНЫЕ ЧАСТИ.ОДНУ ЧАСТЬ С КОНФИСКАЦИЕЙ В МАГАДАН(ДУМАЮ,ЧТО НЕ БУДЕТ НИ У КОГО ВОЗРАЖЕНИЙ ТИПА ЗА ЧТО),ДРУГУЮ НА ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА С ЛИШЕНИЕМ ВСЕХ БЛАГ,НУ А ДВЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПУСТЬ РАБОТАЮТ.ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ИЗМЕНЕНИЙ,СОВЕТУЮ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ."

Гость|28.09.2017 19:35|

за месяц отобьют наложенные штрафы за срыв сроков. Все, круг замкнулся. На потребителях.

Гость|28.09.2017 19:40|

Аморальное и циничное государство!

Раздербанили державу, вывезли бабло в оффшоры и никто им не указ!

Вода идет чуть теплая,а выставляют,гады, по полной!

Гость|28.09.2017 19:47|

Пишите жалобы на них на сайт Правительства РФ. А лучше напрямую на сайт Президента, потому что такая ситуация из года в год, а то что происходит в этом году вообще подсудное дело. И упомяните о повышение тарифов организацией "Т-Плюс" в обход законодательства РФ, если наши чиновники не могут применить санкции.

Гость|28.09.2017 19:48|

В Северной Корее у Ына, и то наверно вода горячая есть)))

Гость|28.09.2017 19:54|

в антимонопольную службу еще...

Гость|28.09.2017 19:55|

Гость писал(a):

«Три месяца нет! У нас такого в городе никогда не было. Ну месяц, ну полтора. Но три месяца, больше даже. Может, вы какие-нибудь электронагреватели людям купите. Выходите с предложением, все-таки это ваша вина», - заявил депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.
Ну сказал и сказал. Что он может? И зачем ему это.

Гость|28.09.2017 19:57|

Гость писал(a):

Пишите жалобы на них на сайт Правительства РФ. А лучше напрямую на сайт Президента, потому что такая ситуация из года в год, а то что происходит в этом году вообще подсудное дело.
Поддерживаю. Я писал. Это работает. Наши чиновники только этого боятся.

Гость|28.09.2017 20:02|

ПАО «Т Плюс» является компанией-правопреемником ОАО «Волжская ТГК», созданной в 2005 году в ходе реформы РАО ЕЭС. В 2014 году к ОАО «Волжская ТГК» присоединились ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9» и ОАО «Оренбургская ТГК». В 2015 году на годовом общем собрании акционеров объединенной компании было принято решение об изменении наименования объединенной компании на Публичное акционерное общество «Т Плюс».

Основной акционер «Т Плюс» — Группа «Ренова» Виктора Вексельберга с долей 65%.

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