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Общество | Депутаты требуют компенсации для пензенцев за месяцы без горячей воды

28.09.2017|10:58
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На сессии, состоявшейся в четверг, 28 сентября, депутаты городской думы решили добиваться от ПАО «Т Плюс» компенсации для жителей за многомесячное отсутствие горячей воды и затягивание начала отопительного сезона.

Представитель ПАО «Т Плюс» Сергей Абрамов, присутствовавший на заседании, пояснил, что сроки нарушены привлеченными подрядчиками. «Они сорвали организацию второй смены, и сейчас с ними работают юристы», - сообщил он.

Депутаты поинтересовались у заместителя мэра Юрия Ильина, применяются ли к «Т Плюс» штрафные санкции. «Только вчера за земляные работы наложили четыре штрафа на 120 тысяч рублей», - доложил Юрий Ильин.

«120 тысяч для них как мертвому припарка. Давайте взыскивать с них моральный вред в пользу людей, чтобы ударить по карману, чтобы им впредь неповадно было!» - возмутился депутат Юрий Зиновьев.

Аналогичное мнение высказал народный избранник Алексей Шуварин. «Пусть они электронагреватели людям в качестве компенсации купят», - высказал он идею.

Депутат возмутился, в частности, тем, как «Т Плюс» организует работы. «Мы два месяца ремонтировали сети, а потом начали ремонтировать насосы. Завтра насосы отремонтируем - будем задвижки менять? А нельзя это делать одновременно? Три месяца нет воды, никогда такого в городе не было!» - отметил Алексей Шуварин.

Юрий Ильин добавил, что «Т Плюс» при этом сделала странную заявку на следующий год, предполагающую увеличение тарифа на теплоэнергию втрое.

Как заявили депутаты, после того, что было в Пензе в текущем году, тариф должен быть не повышен, а снижен. Принято решение проработать этот вопрос.

Алексей Шуварин уже предложил от имени Пензенской городской думы написать обращение руководству «Т Плюс» в Москве. Его идею поддержали.

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Гость|28.09.2017 11:19|

Ну посмотрим, а то на словах каждый Лев Толстой, а на деле...

Гость|28.09.2017 11:22|

сажать всех надо-а это так-языком по жопе

Гость|28.09.2017 11:42|

ВОТ ЗДОРОВО, ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ, А ВОДУ и отопление ДАВАТЬ СОВСЕМ НЕ НАДО.

Гость|28.09.2017 11:45|

нужно вернуть возможность ставить индивидуальное отопление... и х... с ними не дают ни воду, ни тепло.

Гость|28.09.2017 11:55|

Гость писал(a):

Ну посмотрим, а то на словах каждый Лев Толстой, а на деле...
Алексей Толстой?

Имя: Гость
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