27.09.2017 | 16:31

В субботу, 23 сентября, жители дома № 11 на улице Фонтанной отмечали новоселье. Для новоиспеченных спутниковцев компания «Термодом» устроила настоящий праздник.

На площадке возле дома был организован фуршет, звучала музыка, дети участвовали в веселых конкурсах, пели песни и танцевали вместе с аниматорами. Взрослые не остались в стороне, они с удовольствием проходили увлекательные квесты, с интересом следили за необычными научными экспериментами и пританцовывали в такт музыке.

Во время праздника все новоселы получили массу полезной информации о Спутнике и познакомились друг с другом. А участникам конкурсов, квестов и викторин вдобавок вручили призы от спонсоров и партнеров компании «Термодом».

«Сегодня замечательный праздник для жителей дома. Здорово, что не просто купили квартиры и заселились, но и еще вот так объединились с соседями. Пообщались, познакомились, порадовались, выиграли подарки», - отметила новосел Ксения Кичкидова.

«Мы поздравляем вас с новосельем и обещаем, что все жилищно-коммунальные вопросы будут решаться оперативно», - обратилась к новым жителям Спутника специалист по связям с общественностью УК Города Спутника Татьяна Иванкина.

И жители, и гости Спутника отмечали, что жить в этом микрорайоне приятно и комфортно.

«Я часто бываю здесь, поскольку живу в селе Засечном, часто гуляю по набережной. Очень понравилась школа, замечательные центры для молодежи. Желаю всем почаще бывать в этом городе и приобретать квартиры, потому что здесь замечательно», - подчеркнула гостья Города Спутника Татьяна Солдатова.

«Все делается для семьи и для людей», - согласилась с ней новосел Анна Ефакина.

В завершение праздника сотрудники компании «Термодом» вручили новоселам торт, по форме полностью повторяющий фасад дома.