27.09.2017 | 10:49

Во вторник, 26 сентября, во все социальные учреждения Заречного пустили тепло. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

В жилом фонде закрытого города отопление планируется включить в четверг-пятницу.

Кроме того, по состоянию на 17:00 того же дня в Пензенской области было включено 125 источников теплоснабжения.

«Тепло поступило в 94 медицинских учреждения, 44 школы, 62 детских сада, 15 спортивных сооружений и 24 учреждения культуры», - пояснили в пресс-службе.

В Пензе отопительный сезон стартует 27 сентября. В первую очередь батареи начнут прогреваться в учреждениях соцкультбыта, а до 7 октября тепло должно появиться и во всех остальных домах.