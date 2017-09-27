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Общество | В Заречном тепло пустили во все социальные объекты

27.09.2017|10:49
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Во вторник, 26 сентября, во все социальные учреждения Заречного пустили тепло. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

В жилом фонде закрытого города отопление планируется включить в четверг-пятницу.

Кроме того, по состоянию на 17:00 того же дня в Пензенской области было включено 125 источников теплоснабжения.

«Тепло поступило в 94 медицинских учреждения, 44 школы, 62 детских сада, 15 спортивных сооружений и 24 учреждения культуры», - пояснили в пресс-службе.

В Пензе отопительный сезон стартует 27 сентября. В первую очередь батареи начнут прогреваться в учреждениях соцкультбыта, а до 7 октября тепло должно появиться и во всех остальных домах.

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Гость|27.09.2017 12:06|

Прямо моя батарея:старенькая,но хорошая,с пятнышком.

Имя: Гость
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