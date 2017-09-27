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Общество | В Пензенской области увеличилось число школьных психологов

27.09.2017|16:56
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Только в четырех школах Пензы нет психологов. Об этом сообщила первый заместитель министра образования области Лилия Чащина на заседании в правительстве в среду, 27 сентября.

На конец 2016 года в образовательных организациях региона работали 117 педагогов-психологов, и этого количества было недостаточно, отметила Лилия Чащина. Была проделана большая работа, и по состоянию на 27 сентября количество психологов выросло до 151.

«Появились социальные педагоги в школах - 153, 75 психологов в детских садах», - добавила заместитель министра.

Финансирование этих ставок осуществляется за счет средств общего фонда оплаты труда работников образовательных организаций. «Поэтому затруднительно введение такой ставки происходит в школах, где небольшой контингент обучающихся», - отметила Лилия Чащина.

На 100% удовлетворена потребность в психологах школ Заречного, на 50% - образовательных учреждений Кузнецкого, Никольского, Каменского районов.

Что касается четырех школ областного центра, где таких специалистов нет, то там работают над решением проблемы.

С 1 октября в Пензенской области (в Вадинском, Иссинском, Малосердобинском, Нижнеломовском, Пачелмском и Шемышейском районах) откроются базовые психолого-педагогические кабинеты.

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