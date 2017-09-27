27.09.2017 | 09:09

Работы по программе «Формирование современной городской среды» выполнены на 86%. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков на выездном совещании, состоявшемся во вторник, 26 сентября.

«Планируем завершить мероприятие в первых числах октября», - уточнил Сергей Волков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участники объезда посетили дворовые территории на улицах Кронштадтской, 1, Ладожской, 3, 5, 7, включенные в программу, и побеседовали с местными жителями.

24 сентября заместитель главы администрации Юрий Ильин высказал недовольство по поводу ремонта проезжей части и тротуаров во дворе на проспекте Строителей, 21: в асфальте трещины, бордюрный камень разбит, люки не подняты, качество покрытия и стыковки швов неудовлетворительное.

Он поручил подрядной организации устранить все недостатки за свой счет.