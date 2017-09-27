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Общество | Современная городская среда в Пензе сформирована на 86%

27.09.2017|09:09
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Работы по программе «Формирование современной городской среды» выполнены на 86%. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков на выездном совещании, состоявшемся во вторник, 26 сентября.

«Планируем завершить мероприятие в первых числах октября», - уточнил Сергей Волков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, участники объезда посетили дворовые территории на улицах Кронштадтской, 1, Ладожской, 3, 5, 7, включенные в программу, и побеседовали с местными жителями.

24 сентября заместитель главы администрации Юрий Ильин высказал недовольство по поводу ремонта проезжей части и тротуаров во дворе на проспекте Строителей, 21: в асфальте трещины, бордюрный камень разбит, люки не подняты, качество покрытия и стыковки швов неудовлетворительное.

Он поручил подрядной организации устранить все недостатки за свой счет.

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Гость|27.09.2017 09:47|

про Воронова 2 9 и 10 подъезды забыли. Сегодня 27,09,2017 , а асфальта так и нет

Гость|27.09.2017 09:55|

Всем новостям новость. 86% городской среды в Пензе сформировано, еще 14% сформировать и Пенза Раем на земле станет.

Гость|27.09.2017 10:04|

В половине всех отчетов достижений выборов фигурирует цифра 86.

Чем она им так нравится?

Гость|27.09.2017 10:06|

Хорошо что не 69

Гость|27.09.2017 10:12|

penzainform.ru писал(a):

Работы по программе «Формирование современной городской среды» выполнены на 86%. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков на выездном совещании, состоявшемся во вторник, 26 сентября.
Поданной программе возможно и так, но если по всему городу то выполнять ещё нужно как раз все 86%!

Вот только когда это всё будет выпонено и где она будет выполнена?

Гость|27.09.2017 10:13|

Ну и так хорошо, что то потихоньку делать стали

Гость|27.09.2017 10:14|

Не верю

Имя: Гость
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