27.09.2017 | 10:02

Представления прокурора, касающиеся недостоверности сведений о доходах и имуществе депутатов Пензенской городской думы, теперь будет рассматривать не комиссия, а весь депутатский корпус. В деле, тянувшемся несколько месяцев, поставлена точка.

«Вместо того, чтобы вынести представление прокурора на сессию, депутаты гордумы отправили его на рассмотрение комиссии. То есть комиссию незаконно наделили полномочиями представительного органа власти. Это позволяло лицам, допустившим нарушение антикоррупционного законодательства, уйти от ответственности. Прокуратура сочла такое положение вещей не соответствующим законодательству и обратилась в суд, который удовлетворил требования», - вкратце объяснила ситуацию старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

События развивались следующим образом. В 2016 году проверка прокуратуры Ленинского района выявила, что 14 депутатов гордумы представили неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год.

Прокурор внес главе города Валерию Савельеву представление по выявленным нарушениям. Оно было передано в комиссию думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Длившаяся месяц проверка подтвердила недостоверность информации. Свое заключение комиссия представила главе города.

31 марта 2017 года на сессии думы депутат Иван Краснов сообщил, что представление прокурора было рассмотрено на комиссии и дума готова принять его к сведению.

Однако прокурор Евгений Зудихин заявил, что согласно закону полномочия депутатов должны были быть прекращены. Причем рассмотрение вопросов о прекращении полномочий относится к компетенции гордумы, а не комиссии, ею созданной. Факт заведомости представления сведений также должна была установить дума.

В апреле три депутата Пензенской городской думы досрочно сложили полномочия, признав нарушения при заполнении деклараций о доходах. Еще одиннадцать думцев остались на своих местах.

Прокуратура направила в областной суд иск о признании частично недействующим нормативного правового акта, дающего комиссии право решать вопросы, относящиеся к компетенции Пензенской городской думы.

В итоге суд признал эту норму незаконной. Аналогичное решение приняли и сами депутаты, признав соответствующий пункт документа, превышающий полномочия комиссии, утратившим силу.