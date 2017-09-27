27.09.2017 | 10:02

Представления прокурора, касающиеся недостоверности сведений о доходах и имуществе депутатов Пензенской городской думы, теперь будет рассматривать не комиссия, а весь депутатский корпус. В деле, тянувшемся несколько месяцев, поставлена точка.

«Вместо того чтобы вынести представление прокурора на сессию, депутаты гордумы отправили его на комиссию. То есть полномочия комиссии были превышены. Это позволяло лицам, допустившим нарушение антикоррупционного законодательства, уйти от ответственности. Прокуратура сочла такое положение вещей не соответствующим требованиям закона и подала иск. Суд удовлетворил требования прокурора», - вкратце объяснила ситуацию старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

События развивались следующим образом. В 2016 году проверка прокуратуры Ленинского района выявила, что 14 депутатов гордумы подали неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год.

Прокурор внес главе города Валерию Савельеву представление по этим нарушениям. Оно было передано в комиссию думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Проверка подтвердила факт недостоверности информации.

31 марта 2017 года на сессии думы депутат Иван Краснов сообщил, что представление прокурора было рассмотрено на комиссии и дума готова принять его к сведению.

Однако прокурор Евгений Зудихин заявил, что согласно закону полномочия депутатов должны были быть прекращены. Причем рассмотрение вопросов о прекращении полномочий относится к компетенции гордумы, а не комиссии, ею созданной. Факт заведомости представления недостоверных сведений также должна была установить дума.

В апреле три депутата Пензенской городской думы досрочно сложили полномочия, признав нарушения при заполнении деклараций о доходах. Еще одиннадцать думцев остались на своих местах.

Прокуратура направила в областной суд иск о признании частично недействующим нормативного правового акта, который дает комиссии право решать вопросы, относящиеся к компетенции Пензенской городской думы.

В итоге суд признал эту норму незаконной. Аналогичное решение приняли и сами депутаты. Соответствующий пункт документа, превышающий полномочия комиссии, утратил силу.