27.09.2017 | 16:13

Подземелья являются одной из основных составляющих туристического потенциала Пензенской области. Об этом сообщил первый зампред регионального правительства Андрей Кулинцев на заседании, состоявшемся в среду, 27 сентября.

По словам зампреда, подземелья есть в Пензе и Каменке, Нижнем Ломове, Наровчате и других районах.

«Мы провели исследования георадаром на Советской площади и нашли аномалии там, где ожидали. Теперь вместе со специалистами будем планировать работу, чтобы найти места входов в подземелья и сделать их фрагменты доступными для обозрения. Это может по-новому наполнить маршрутную сеть Пензы», - пояснил Андрей Кулинцев.

Еще одна составляющая туристического потенциала - проект «Два П» (Пенза - Поим).

«Мы можем одномоментно увидеть несколько объектов. Многие из них в плачевном состоянии, но это не значит, что ими не надо заниматься. Тут и усадьбы Загоскина, Воейкова, и Белинский, «Тарханы», непосредственно Поим и много других интересных достопримечательностей», - перечислил Андрей Кулинцев.

По мнению зампреда, проект «Два П» - благодатная поляна, где можно многое сделать для жителей и гостей области.