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Общество | На экспертном совете ПФО в Пензе обсудили вопросы поощрения учителей

27.09.2017|16:19
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На заседании экспертного совета Приволжского федерального округа обсудили вопрос поощрения учителей. Своим опытом поделились специалисты из разных городов, работающие в сфере образования. К примеру, в Пензенской области восемь лучших педагогов ежегодно получают по 200 000 рублей. Деньги идут из федерального бюджета.

«На учителя в настоящее время возложена огромная роль. Идет изменение федеральных государственных стандартов. Динамически развивающаяся среда накладывает свои обязательства на учителей», - уточнил зам. директора московского института «Информика» Александр Скворцов.

На конференции рассмотрели основные вопросы, связанные с поощрением педагогов в России. В частности, говорили о конкурсном отборе, выявлении лучших по профессии и критериях оценки их работы.

«Та шкала, которая существует, не позволяет тем или иным направлениям подготовки участвовать в конкурсе. По итогам всех обсуждений мы сформируем общее представление и постараемся, чтобы эта шкала была максимально объективной», - резюмировал зам. председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В Пензенской области состоялось первое заседание. Всего же планируется провести около восьми встреч на тему поощрения лучших учителей. Они пройдут в других городах России.

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