27.09.2017 | 17:56

В преддверии Международного дня пожилого человека 500 пенсионеров пригласили в Центр культуры и досуга.

«Это ветераны труда, участники трудового фронта, активные люди старшего поколения, которые принимают участие в работе городского и районного советов ветеранов, а также ветеранских клубов», - сообщила начальник социального управления г. Пензы Ирина Федонина.

В России День пожилого человека отмечается с 1992 года. Его цель - привлечь внимание общественности к проблемам людей преклонного возраста. Многие из присутствующих увлечены творчеством, поэтому о трудностях думают в последнюю очередь. Например, участницам ансамбля «Ивушка» песня жить помогает. В этом коллективе выступают артисты от 50 лет и старше.

«У нас есть солист, которому 80 лет, хотя возраст свой он скрывает», - рассказала участница ансамбля «Ивушка» Любовь Демина.

Пока Любовь Демина делилась секретами со съемочной группой, в соседнем зале другие участники праздника ходили по выставке декоративно-прикладного творчества. Кстати, все представленные здесь поделки выполнены руками ветеранов.

В этот день в городском Центре культуры и досуга решили совместить приятное с полезным. В холле работали специалисты социального управления, которым можно было задать интересующие вопросы. А завершилось мероприятие большим праздничным концертом. В торжественной обстановке самым активным пенсионерам вручили почетные грамоты и памятные подарки.