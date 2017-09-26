В 2017-м на территории Пензенской области родилось три тройни. В региональном отделении Пенсионного фонда России счастливых родителей собрали по торжественному поводу. Им вручили сертификаты на материнский (семейный) капитал. Сейчас его размер составляет 453 000 рублей. Кстати, в этом году федеральному закону о дополнительных мерах господдержки исполнилось ровно 10 лет.
«Если мы с вами возьмем 2006 год, то в Пензенской области в год рождалось 12 000 детей. Если мы с вами возьмем 2017 год, то теперь в среднем рождается 14 000 детей», - уточнил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Одна из семей не побоялась прибыть на церемонию вместе с тремя малышами. Средства материнского капитала планируют использовать на улучшение жилищных условий.
«Нам еще давали сертификат, мы начали строить дом. Материнский капитал потратим на продолжение строительства», - рассказала мама тройняшек Елена Елфимова.
За 10 лет региональным отделением Пенсионного фонда России было выдано 60 293 сертификата на семейный капитал.
Чуть более 14 000 было только в рекордные 2013-15 годы (пиковая рождаемость многочисленного поколения 1980 -ых годов рождения ,кстати в 1986-87 годах за год рождалось более 23 000 детей в Пензенской области) Вы ученый человек, Олег Ягов,какие 14 тысяч в 2017?? ,спросите ваших коллег демографов.Спад рождаемости в 15 проц. за семь месяцев по сравнению с 2016 годом ( а уже и в 2016 было только 13 703 родившихся) В 2017 МЫ СКАТИМСЯ ПО ВСЕЙ РАСКЛАДКЕ К 12 000 как и в 2006 году.