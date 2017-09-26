26.09.2017 | 15:40

В 2017-м на территории Пензенской области родилось три тройни. В региональном отделении Пенсионного фонда России счастливых родителей собрали по торжественному поводу. Им вручили сертификаты на материнский (семейный) капитал. Сейчас его размер составляет 453 000 рублей. Кстати, в этом году федеральному закону о дополнительных мерах господдержки исполнилось ровно 10 лет.

«Если мы с вами возьмем 2006 год, то в Пензенской области в год рождалось 12 000 детей. Если мы с вами возьмем 2017 год, то теперь в среднем рождается 14 000 детей», - уточнил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Одна из семей не побоялась прибыть на церемонию вместе с тремя малышами. Средства материнского капитала планируют использовать на улучшение жилищных условий.

«Нам еще давали сертификат, мы начали строить дом. Материнский капитал потратим на продолжение строительства», - рассказала мама тройняшек Елена Елфимова.

За 10 лет региональным отделением Пенсионного фонда России было выдано 60 293 сертификата на семейный капитал.