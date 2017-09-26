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Общество | За 10 лет в Пензенской области выдано 60 293 сертификата на маткапитал

26.09.2017|15:40
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В 2017-м на территории Пензенской области родилось три тройни. В региональном отделении Пенсионного фонда России счастливых родителей собрали по торжественному поводу. Им вручили сертификаты на материнский (семейный) капитал. Сейчас его размер составляет 453 000 рублей. Кстати, в этом году федеральному закону о дополнительных мерах господдержки исполнилось ровно 10 лет.

«Если мы с вами возьмем 2006 год, то в Пензенской области в год рождалось 12 000 детей. Если мы с вами возьмем 2017 год, то теперь в среднем рождается 14 000 детей», - уточнил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Одна из семей не побоялась прибыть на церемонию вместе с тремя малышами. Средства материнского капитала планируют использовать на улучшение жилищных условий.

«Нам еще давали сертификат, мы начали строить дом. Материнский капитал потратим на продолжение строительства», - рассказала мама тройняшек Елена Елфимова.

За 10 лет региональным отделением Пенсионного фонда России было выдано 60 293 сертификата на семейный капитал.

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Гость|26.09.2017 19:05|

Чуть более 14 000 было только в рекордные 2013-15 годы (пиковая рождаемость многочисленного поколения 1980 -ых годов рождения ,кстати в 1986-87 годах за год рождалось более 23 000 детей в Пензенской области) Вы ученый человек, Олег Ягов,какие 14 тысяч в 2017?? ,спросите ваших коллег демографов.Спад рождаемости в 15 проц. за семь месяцев по сравнению с 2016 годом ( а уже и в 2016 было только 13 703 родившихся) В 2017 МЫ СКАТИМСЯ ПО ВСЕЙ РАСКЛАДКЕ К 12 000 как и в 2006 году.

Гость|26.09.2017 19:07|

Приводит цифры за 2017 год а пишет в среднем. Новость писала жертва ЕГЭ?

Гость|26.09.2017 19:13|

Что вы хвалитесь 14 тысяч (которых никогда больше не будет в этом году вряд ли будет 12 тысяч)если умирает более 20 тысяч. Никогда в Советской истории Пензенской области (кроме военных 1941-45) в Пензенской области не рождалось менее 20 тысяч.Почти всегда намного больше.

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