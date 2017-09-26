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Общество | В Вадинском районе освятили храм Михаила Архангела

26.09.2017|09:11
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В понедельник, 25 сентября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в освящении храма Михаила Архангела, расположенного в селе Большая Лука Вадинского района.

Культовое сооружение было открыто в 1915 году, но просуществовало недолго: после революции церковь пришла в запустение.

Реконструкция объекта, от которого оставался только кирпичный остов, началась в 2016-м. В настоящее время благоустроена не только сама церковь, но и территория вокруг нее.

«Восстановление храмов говорит о том, что пензенцы хранят в своих сердцах историю родной земли. Желаю всем жителям Пензенской области здоровья, силы духа и искренне верю в то, что совместными усилиями мы будем менять жизнь в регионе к лучшему», - отметил губернатор.

Планируется, что церковь станет точкой туристических и паломнических маршрутов. Уже сегодня она является частью тура, разработанного в рамках проекта «Пензенский променад», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|26.09.2017 10:05|

опять бюджетное бабло потекло жрецам?

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