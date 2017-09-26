26.09.2017 | 10:13

Пуск отопления начинается в среду, 27 сентября. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

«Это связано с тем, что среднесуточная температура ниже +8 гадусов. На выполнение регламентных процедур отводится 10 дней», - пояснил он.

По словам Юрия Ильина, представитель компании «Т Плюс» обещает, что к этому сроку все работы будут завершены. Сейчас к горячему водоснабжению не подключены 435 домов.

«10 дней будем ежедневно встречаться с теплоснабжающими организациями и управляющими компаниями, обсуждать пуск отопления. Сейчас температура колеблется от 0 до +8-9 градусов, она позволит нам включить отопление до минусовых температур», - пояснил замглавы.

Также Юрий Ильин отметил, что имеются основания для применения уже других санкций к подрядчикам, руководству организаций, которые отстают от сроков. Контроль за этим осуществляют сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры.

К 7 октября все подрядчики должны завершить работы и выйти на нормальный режим. А с 27 сентября бригады будут трудиться круглосуточно для своевременной ликвидации последствий запуска тепла.

По мнению Юрия Ильина, задержка с ремонтом теплосетей имеет две причины: низкое качество работы подрядных организаций и неэффективный контроль за их деятельностью со стороны «Т Плюс».

«Еще летом было ясно, что мы отстаем от графика, но никаких мер не принималось вплоть до сентября. Если видна тенденция, что подрядчик не справляется, нужно было разрывать контракт и применять штрафные санкции, но этого сделано не было», - заявил Юрий Ильин.

В настоящее время восстановление теплосетей продолжается на пяти участках: на улицах Чкалова, Пушкина, Ставского, Новочеркасской и в «Могилевском дворике» (Глазунова, 1).