Проект программы по архитектурному освещению фасадов зданий в центральной части Пензы готов. Об этом заместитель мэра Магомед Агамагомедов доложил и. о. главы администрации Сергею Волкову в ходе выездного совещания в понедельник, 25 сентября.
«Мы должны провести ревизию существующей подсветки, проверить ее состояние и, где необходимо, отремонтировать или заменить вышедшую из строя», - обозначил задачу выезда Сергей Волков.
В ближайшее время администрациям районов Пензы предстоит подготовить перечень имеющегося и требуемого оборудования для подсветки.
«Вопросы финансирования программы будут рассматриваться в рамках обсуждения проекта бюджета города Пензы на 2018 год», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Освещение зданий...Улицы освещены какими то церковными лампадками вместо нормальных фонарей... А здания нужно зачем то подсветить... Очередной "уважаемый" человек будет заниматься подсветкой?