26.09.2017 | 09:03

Проект программы по архитектурному освещению фасадов зданий в центральной части Пензы готов. Об этом заместитель мэра Магомед Агамагомедов доложил и. о. главы администрации Сергею Волкову в ходе выездного совещания в понедельник, 25 сентября.

«Мы должны провести ревизию существующей подсветки, проверить ее состояние и, где необходимо, отремонтировать или заменить вышедшую из строя», - обозначил задачу выезда Сергей Волков.

В ближайшее время администрациям районов Пензы предстоит подготовить перечень имеющегося и требуемого оборудования для подсветки.

«Вопросы финансирования программы будут рассматриваться в рамках обсуждения проекта бюджета города Пензы на 2018 год», - уточнили в пресс-службе мэрии.