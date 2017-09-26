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Общество | В Пензе планируют выделить деньги на подсветку зданий в центре

26.09.2017|09:03
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Проект программы по архитектурному освещению фасадов зданий в центральной части Пензы готов. Об этом заместитель мэра Магомед Агамагомедов доложил и. о. главы администрации Сергею Волкову в ходе выездного совещания в понедельник, 25 сентября.

«Мы должны провести ревизию существующей подсветки, проверить ее состояние и, где необходимо, отремонтировать или заменить вышедшую из строя», - обозначил задачу выезда Сергей Волков.

В ближайшее время администрациям районов Пензы предстоит подготовить перечень имеющегося и требуемого оборудования для подсветки.

«Вопросы финансирования программы будут рассматриваться в рамках обсуждения проекта бюджета города Пензы на 2018 год», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Гость|26.09.2017 09:19|

Освещение зданий...Улицы освещены какими то церковными лампадками вместо нормальных фонарей... А здания нужно зачем то подсветить... Очередной "уважаемый" человек будет заниматься подсветкой?

Гость|26.09.2017 09:22|

Вечерняя Пенза - унылое зрелище. Давно пора привести освещение и световое оформление в порядок!

Гость|26.09.2017 09:28|

Уважаемая администрация города и районов, вы сначала бы обеспечили согласно норм освещение улиц в полном объёме и общественных мест, а уж потом брались бы за подсветку

А то как сделать уличное освещение у вас нет денег район Заря, нет полноценного освещения или полностью отсутствует в парках имени Ульяновых, и в сквер Семейный полная темень, парк 40 Победы.

Вот где надо решить вопросы сначала

Гость|26.09.2017 09:32|

Во дворах темень, зато фасады администрации в центре красивые будут.

Гость|26.09.2017 09:40|

Решите сначала главные вопросы - с горячей водой и отоплением!!

Гость|26.09.2017 09:51|

Не дома посвечивайте,а тёмные улицы посёлков и сёл области. В безлунье хоть глаз выколи-ничего не видно. Пешеходные переходы не везде подсвечены в городе,не говоря про область.Когда область будет обеспечена уличным освещением,тогда можно всё остальное подсвечивать.

Имя: Гость
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