26.09.2017 | 13:58

В Иссинской участковой больнице сменился главный врач. Им стала Юлия Тивикова, ранее занимавшая пост заместителя руководителя по лечебной части.

Приказ о новом назначении министр здравоохранения Владимир Стрючков подписал в понедельник, 25 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, Сергей Шкадов, ранее возглавлявший Иссинскую участковую больницу, стал руководителем Бессоновской РБ.

В день назначения доктора были представлены коллективам в новой должности и приступили к исполнению обязанностей.