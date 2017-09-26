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Общество | В Иссинской и Бессоновской больницах назначены новые главврачи

26.09.2017|13:58
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В Иссинской участковой больнице сменился главный врач. Им стала Юлия Тивикова, ранее занимавшая пост заместителя руководителя по лечебной части.

Приказ о новом назначении министр здравоохранения Владимир Стрючков подписал в понедельник, 25 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, Сергей Шкадов, ранее возглавлявший Иссинскую участковую больницу, стал руководителем Бессоновской РБ.

В день назначения доктора были представлены коллективам в новой должности и приступили к исполнению обязанностей.

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Гость|26.09.2017 14:38|

О как. Неожиданно. Обычно в Каменской нового главврача Стручков назначает.

Имя: Гость
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