В Иссинской участковой больнице сменился главный врач. Им стала Юлия Тивикова, ранее занимавшая пост заместителя руководителя по лечебной части.
Приказ о новом назначении министр здравоохранения Владимир Стрючков подписал в понедельник, 25 сентября.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, Сергей Шкадов, ранее возглавлявший Иссинскую участковую больницу, стал руководителем Бессоновской РБ.
В день назначения доктора были представлены коллективам в новой должности и приступили к исполнению обязанностей.
О как. Неожиданно. Обычно в Каменской нового главврача Стручков назначает.