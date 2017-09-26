26.09.2017 | 09:15

В Никольске из-за похолодания отопительный сезон стартовал уже в понедельник, 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

«25 сентября в г. Никольске произведен пуск тепла в 10 детских садиках и одном учреждении здравоохранения», - заявил начальник управления Михаил Панюхин.

В Пензе отопительный сезон начнется в среду, 27 сентября. В первую очередь тепло поступит на объекты образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта и социальной сферы.

При этом в городе еще не везде завершили работы на тепломагистралях. Рядом с домом № 12 на Ставского уже которую неделю перекладывают трубы. Горячей воды здесь нет практически все лето.

В Заречном в образовательных учреждениях по заявкам руководителей отопление появится 26-27 сентября, в жилом фонде - 28-29 сентября.