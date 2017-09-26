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Общество | В баре на улице Литвинова в Пензе нашли водку без акцизных марок

26.09.2017|15:48
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В понедельник, 25 сентября, в Пензе чиновники городской и районной администраций вместе с сотрудниками полиции провели очередной рейд по точкам общепита, расположенным в Октябрьском районе.

Комиссия проверила бар «Ночной город» на улице Литвинова. Выяснилось, что у заведения отсутствует лицензия на реализацию алкогольной продукции, которая тем не менее там продавалась. Кроме того, на семи бутылках с водкой отсутствовали акцизные марки.

«За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, наложен штраф, с продавца взяты объяснения. Руководитель предприятия приглашен в отдел полиции для составления административного протокола», - сообщает пресс-служба мэрии.

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Гость|26.09.2017 16:06|

наши новости тяжело читать на трезвую голову

Гость|26.09.2017 16:16|

в любом храмике полно кагора без акцизных марок.

где санкции против этого?

Имя: Гость
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