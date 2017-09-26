26.09.2017 | 15:48

В понедельник, 25 сентября, в Пензе чиновники городской и районной администраций вместе с сотрудниками полиции провели очередной рейд по точкам общепита, расположенным в Октябрьском районе.

Комиссия проверила бар «Ночной город» на улице Литвинова. Выяснилось, что у заведения отсутствует лицензия на реализацию алкогольной продукции, которая тем не менее там продавалась. Кроме того, на семи бутылках с водкой отсутствовали акцизные марки.

«За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, наложен штраф, с продавца взяты объяснения. Руководитель предприятия приглашен в отдел полиции для составления административного протокола», - сообщает пресс-служба мэрии.