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Общество | С 1 октября в Пензенской области открывается осенне-зимний сезон охоты

26.09.2017|17:55
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У пензенских любителей побродить по лесам и полям в поисках добычи скоро стартует осенне-зимний сезон.

«Охота на лису, куницу, бобра начинается с 1 октября 2017 года и продлится в общедоступных угодьях до 28 февраля разрешенными способами охоты», - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Для тех же, кто предпочитает дичь покрупнее, время добычи трофеев также утверждено соответствующим постановлением губернатора Пензенской области.

Охота на кабана на территории общедоступных угодий возможна с 1 октября по 15 января.

«В этом году мы выдали более 800 разрешений на добычу кабана, что в два раза больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что мы сокращаем численность дикого кабана на территории Пензенской области во избежание распространения африканской чумы свиней», - уточнил Александр Москвин.

Кстати, в целях предотвращения возникновения очагов этого опасного заболевания всем охотникам необходимо сдать биологический материал (обычно это часть селезенки) от всех добытых кабанов на исследования в ветеринарные лаборатории.

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Гость|26.09.2017 19:16|

Где ссылка на автора картограммы, висящей позади А. Москвина? С каких пор стало разрешено использовать чужую интеллектуальную собственность? Раз Министерство, то все можно? Это, вообще-то, авторское исследование! В данном случае вопросы к Министерству лесного хозяйства, а не к СМИ. Прежде, чем брать картинки из интернета, вспомните слово копирайт! Большое спасибо, что оценили чуджой труд "по достоинству"

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