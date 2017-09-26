26.09.2017 | 17:55

У пензенских любителей побродить по лесам и полям в поисках добычи скоро стартует осенне-зимний сезон.

«Охота на лису, куницу, бобра начинается с 1 октября 2017 года и продлится в общедоступных угодьях до 28 февраля разрешенными способами охоты», - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Для тех же, кто предпочитает дичь покрупнее, время добычи трофеев также утверждено соответствующим постановлением губернатора Пензенской области.

Охота на кабана на территории общедоступных угодий возможна с 1 октября по 15 января.

«В этом году мы выдали более 800 разрешений на добычу кабана, что в два раза больше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что мы сокращаем численность дикого кабана на территории Пензенской области во избежание распространения африканской чумы свиней», - уточнил Александр Москвин.

Кстати, в целях предотвращения возникновения очагов этого опасного заболевания всем охотникам необходимо сдать биологический материал (обычно это часть селезенки) от всех добытых кабанов на исследования в ветеринарные лаборатории.