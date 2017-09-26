26.09.2017 | 15:43

Победительница областного этапа конкурса «Учитель года - 2017» Анна Макарова из школы № 1 Мокшана представляет регион на всероссийском конкурсе.

На звание учителя года претендуют 85 педагогов из разных уголков страны. Среди них больше всего преподавателей русского языка и литературы (16), а также учителей истории, права и обществознания (14).

Как сообщили в Институте регионального развития Пензенской области, Анна Макарова вошла в число 20 участников, занявших наивысшие места в общем рейтинге.

Во вторник, 26 сентября, она представила жюри свой методический семинар, а 28-го покажет конкурсный урок.

«Конкурсные испытания проходят на базе сочинской школы № 100. Имя лучшего учителя России будет названо 5 октября в Государственном Кремлевском дворце», - уточнили в ИРР.