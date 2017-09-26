26.09.2017 | 16:15

Все дошкольные и общеобразовательные учреждения Пензы готовы к подаче тепла. Отопление начнут включать в первую очередь именно на объектах образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы.

В одном из пензенских детских садов установлена автоматическая система регулирования температуры. Кстати, в группах, где занимаются дети перед обедом, в дневные часы комфортно. Но здесь все же перешли на осенний режим: на тихий час ребята уходят в теплых пижамах.

«Каждое утро медицинские работники обходят детей и отмечают температуру в спальнях, в групповых и раздевальных комнатах. Если мы считаем, что немного прохладно, то предлагаем поставить обогреватели. Они у нас современные, безопасные», - рассказала заведующая детским садом № 145 г. Пензы Любовь Маланина.

Старт отопительного сезона назначен на 27 сентября.

«Быстро запускается микрорайон ГПЗ-24, район «Маяка», следующими по графику включения у нас ТЭЦ-2 и котельная в Арбекове. ТЭЦ-1 будет заполняться начиная с 29 сентября», - уточнил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Горожане уже ждут тепла: в домах прохладно и влажно.

По данным чиновников мэрии, в настоящее время в 435 многоквартирных домах нет горячей воды. Связано это и с заменой насосной системы на ТЭЦ-1, и с тем, что не завершены капитальные работы на пяти участках тепломагистралей.

«Мы уже имеем право обратиться и в контролирующие органы, которые непосредственно осуществляют контроль за началом отопительного сезона. Это, прежде всего, Ростехнадзор, органы прокуратуры. В связи с началом отопительного сезона и незавершением работ, с отступлением от графика, уже могут быть применены более серьезные санкции к руководству тех организаций, которые отстают в плане выполнения капитального ремонта сетей», - сообщил Юрий Ильин.

На то, чтобы в областной центр пришло тепло, отводится 10 дней. До 7 октября на всех объектах должно появиться удобство.