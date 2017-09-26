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Общество | Лучшие пензенские экскурсоводы поборются за громкоговорители

26.09.2017|17:03
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В Пензенской области стартует конкурс экскурсоводов. По его результатам будут выбраны три лучших специалиста, а также самый молодой, опытный и креативный. Победители получат дипломы, планшеты и громкоговорители для проведения экскурсий.

Участвовать в конкурсе могут специалисты, имеющие письменные рекомендации от учреждений культуры и организаций сферы туризма. Их ждет несколько испытаний.

Так, конкурсантам предстоит рассказать о своей профессиональной деятельности, подготовить вступительную часть к самостоятельно выбранной экскурсии и презентовать новый экскурсионный маршрут по области, подготовленный к чемпионату мира по футболу - 2018.

Также они должны будут выбрать билет, где определен фрагмент туристского маршрута, и провести по нему экскурсию.

Документ для участия принимаются до 1 ноября в областной торгово-промышленной палате (ул. Кирова, 57) или по электронной почте orgtpp@pnz.ru.

«Все конкурсанты будут приравнены к экскурсоводам, прошедшим добровольную аттестацию, и рекомендованы для работы в период с момента получения диплома (в том числе во время проведения чемпионата мира по футболу - 2018) до 1 января 2019 года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном туристско-информационном центре.

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