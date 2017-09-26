Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Он стартует 27 сентября.
«В первую очередь пуск тепла будет осуществляться в детские сады, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.
В жилой фонд тепло планируют подавать с 2 октября.
25 сентября отопительный сезон стартовал в Никольске, 26 сентября он начался в Бессоновском, Вадинском, Наровчатском и Пачелмском районах.
В Заречном в образовательных учреждениях по заявкам руководителей отопление появится 26-27 сентября, в жилом фонде - 28-29 сентября.
В Пензе отопительный сезон начнут 27 сентября. При этом в городе еще не везде завершили работы на тепломагистралях.