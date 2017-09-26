26.09.2017 | 15:45

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Он стартует 27 сентября.

«В первую очередь пуск тепла будет осуществляться в детские сады, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В жилой фонд тепло планируют подавать с 2 октября.

25 сентября отопительный сезон стартовал в Никольске, 26 сентября он начался в Бессоновском, Вадинском, Наровчатском и Пачелмском районах.

В Заречном в образовательных учреждениях по заявкам руководителей отопление появится 26-27 сентября, в жилом фонде - 28-29 сентября.

В Пензе отопительный сезон начнут 27 сентября. При этом в городе еще не везде завершили работы на тепломагистралях.