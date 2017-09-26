Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 сен 2017|16:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.02  |  $  57.52
 

Общество | 27 сентября в Кузнецке стартует отопительный сезон

26.09.2017|15:45
Печать

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Он стартует 27 сентября.

«В первую очередь пуск тепла будет осуществляться в детские сады, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В жилой фонд тепло планируют подавать с 2 октября.

25 сентября отопительный сезон стартовал в Никольске, 26 сентября он начался в Бессоновском, Вадинском, Наровчатском и Пачелмском районах.

В Заречном в образовательных учреждениях по заявкам руководителей отопление появится 26-27 сентября, в жилом фонде - 28-29 сентября.

В Пензе отопительный сезон начнут 27 сентября. При этом в городе еще не везде завершили работы на тепломагистралях.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!