26.09.2017 | 17:17

Организационный комитет отобрал лишь 5 000 волонтеров из 35 000 желающих, которым предстоит работать на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Среди тех, кто в октябре отправится в Сочи, 20 пензенцев. Тренер федеральных программ Анна Филина учит юношей и девушек вести межкультурный диалог, чтобы сурские волонтеры смогли найти общий язык с людьми из разных стран мира.

«Обучение строится на практических упражнениях. Я ставлю задачу, ребята ее выполняют, прокачивают свои навыки и навыки команды, потому что у волонтеров очень важна командная работа», - сообщила тренер молодежных федеральных программ Анна Филина.

В Доме молодежи проходит первый этап подготовки добровольцев фестиваля. Второй и третий состоится уже в Сочи. На юге России волонтеров ждет объектное и функциональное обучение.

«Желательно знание иностранного языка, лучше всего английского. Те, кто не владеет английским, распределяются на позиции, где нужно меньше контактировать с участниками, например, на экипировке», - пояснил руководитель пензенской делегации волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017 Екатерина Тымчук.

Александр Чистяков мечтал попасть на фестиваль в качестве участника. Для этого он проходил разные собеседования, но в итоге его отсеяли. Тогда студент Пензенского государственного университета решил поехать в Сочи как волонтер.

«Я очень рад этому, потому что для меня это колоссальный опыт, я смогу познакомиться с новыми людьми, говорят, участвовать будут 100 стран», - отметил волонтер Александр Чистяков.

Напомним, последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов в нашей стране проходил в далеком 1985 году.