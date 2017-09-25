25.09.2017 | 15:53

В Пензенской области с 22 по 24 сентября прошли мероприятия по предупреждению ДТП с участием пьяных водителей. В течение трех дней за управление транспортными средствами в нетрезвом виде были задержаны 64 пензенца. Об 11 из них сообщили бдительные граждане.

За нетрезвую езду водителей ждет административный штраф в тридцать тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция призывает всех жителей области к сотрудничеству.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-72 или 02», - пояснили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Позвонив правоохранителям, нужно назвать марку, цвет, направление движения машины и по возможности ее номер.