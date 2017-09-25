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Общество | В Пензенской области за три дня задержали 64 нетрезвых водителя

25.09.2017|15:53
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В Пензенской области с 22 по 24 сентября прошли мероприятия по предупреждению ДТП с участием пьяных водителей. В течение трех дней за управление транспортными средствами в нетрезвом виде были задержаны 64 пензенца. Об 11 из них сообщили бдительные граждане.

За нетрезвую езду водителей ждет административный штраф в тридцать тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция призывает всех жителей области к сотрудничеству.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-72 или 02», - пояснили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Позвонив правоохранителям, нужно назвать марку, цвет, направление движения машины и по возможности ее номер.

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Гость|25.09.2017 16:54|

penzainform.ru писал(a):

нужно назвать марку, цвет, направление движения машины и по возможности ее номер.
Дату выпуска,пробег,сколько владельцев,VIN номер,номер страховки осаго и каско,и еще тысячу цифр.

Гость|25.09.2017 16:59|

Расстреливать надо каждого пьяного водителя на месте !

Гость|25.09.2017 16:59|

Тем 11 бдительным гражданам премию выплатили , по 25000 рублей , а 5000 руб это ГИБДД себе оставляет на оплату оформления документов. Вот поэтому штраф 30 тысяч. Хотя граждан было только 10 человек, один сумел двоих нарушителей выследить и сдать , ему 50 тысяч пошло.

Гость|25.09.2017 17:05|

Ты стукачок идейный.

Гость|25.09.2017 17:07|

А как по нашим дорогам можно вообще трезвому ездить?

Гость|25.09.2017 17:17|

Я не жахнув грамм 200 вообще никогда не выезжаю.

Имя: Гость
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