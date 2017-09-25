25.09.2017 | 10:21

В субботу, 30 сентября, с 8:00 до 14:00 в детских поликлиниках пройдет прием врачей сразу нескольких специальностей - нефрологов, оториноларингологов, офтальмологов и неврологов.

Юные пензенцы смогут попасть к оториноларингологам в детских поликлиниках № 1, 2, 4, 7.

Прием офтальмологов пройдет в поликлиниках № 1, 2 и 4.

Врач-нефролог будет ждать юных посетителей в поликлинике № 6, а неврологи - в поликлиниках № 2, 3, 4, 6 и 8.

Записаться на прием можно через сайт пенза-доктор.рф или по телефону единого контакт-центра для детского населения 990-130.

Для маленьких пациентов, проживающих в районах области, прием специалистов будет организован в районных больницах.

«Обращаем внимание жителей города на то, что в связи с переходом на новое программное обеспечение возможно появление трудностей и ошибок при осуществлении записи на прием через Интернет, могут наблюдаться кратковременные перерывы в работе сервиса. При возникновении вопросов по работе с новым порталом и ошибок при регистрации в личном кабинете можно обращаться в службу технической поддержки электронной записи на прием по телефону 8(8412) 63-96-06.

В качестве альтернативы остаются телефоны единого контакт-центра для детского населения 990-130 и регистратур соответствующих медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена. Просим с пониманием отнестись к проводимым работам и приносим извинения за временные неудобства», - обращается к жителям Пензы пресс-служба областного министерства здравоохранения.