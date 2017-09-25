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Общество | В Пензе перевозчика, работающего на маршруте № 12, оштрафовали на 20 тыс.

25.09.2017|09:17
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В Октябрьском районе Пензы мировой судья по заявлению территориального органа Ространснадзора рассмотрел материалы административного дела в отношении 38-летней предпринимательницы, осуществлявшей деятельность в области транспорта с нарушением лицензионных условий.

21 июня женщина выдала водителю микроавтобуса Ford Transit путевой лист, на основании которого он выехал на маршрут № 12. В 7:45 транспортное средство остановил сотрудник ГИБДД и выяснил, что в нем перевозятся 22 человека при допустимой загрузке в 18.

Изучив материалы дела, мировой судья посчитал вину предпринимательницы полностью доказанной. При назначении ей наказания принимались во внимание следующие факты: женщина уже привлекалась к административной ответственности по той же статье КоАП РФ, полностью признала вину и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В итоге было принято решение оштрафовать предпринимательницу на 20 000 рублей.

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Гость|25.09.2017 09:34|

penzainform.ru писал(a):

перевозятся 22 человека при допустимой загрузке в 18
Это еще цветочки. Там могут ехать и 32 человека. Но видимо, через штрафы дошло до них, сейчас получше ездят, без перегруза, в основном.

Гость|25.09.2017 09:37|

Да уж, а кто лишний, жди долго на остановке(

Имя: Гость
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