25.09.2017 | 09:17

В Октябрьском районе Пензы мировой судья по заявлению территориального органа Ространснадзора рассмотрел материалы административного дела в отношении 38-летней предпринимательницы, осуществлявшей деятельность в области транспорта с нарушением лицензионных условий.

21 июня женщина выдала водителю микроавтобуса Ford Transit путевой лист, на основании которого он выехал на маршрут № 12. В 7:45 транспортное средство остановил сотрудник ГИБДД и выяснил, что в нем перевозятся 22 человека при допустимой загрузке в 18.

Изучив материалы дела, мировой судья посчитал вину предпринимательницы полностью доказанной. При назначении ей наказания принимались во внимание следующие факты: женщина уже привлекалась к административной ответственности по той же статье КоАП РФ, полностью признала вину и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В итоге было принято решение оштрафовать предпринимательницу на 20 000 рублей.