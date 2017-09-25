25.09.2017 | 16:49

В квитанциях за газ появилась дополнительная информация для потребителей.

«С сентября текущего года в разделе «Расчет размера платы при отсутствии сведений о показаниях приборов учета» абонентам, в чьих домах и квартирах установлены газовые счетчики, будут приходить квитанции с предварительными начислениями в соответствии с действующим законодательством», - пояснила советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Зоя Тугушева.

То есть поставщик голубого топлива предупреждает граждан о возможной переплате, указывая в этом разделе объем потребления и сумму, которую они должны будут отдать, если вовремя не сообщат о показаниях счетчика.

«Для добросовестных абонентов данная информация носит ознакомительных характер. По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в отделение по работе с населением «Газпром межрегионгаз Пенза», - уточнила Зоя Тугушева.

Чтобы вычислить, сколько человек должен перечислить денег, ему самому необходимо перемножить количество потребленных кубометров голубого топлива на тариф - получится итоговая сумма. Точно так же поступали и раньше. Изменения касаются только тех, кто не указывает показания счетчика.

«Уважаемые жители Пензы и области, не забывайте своевременно предоставлять данные приборов учета в «Газпром межрегионгаз Пенза», - напомнила Зоя Тугушева.