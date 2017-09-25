Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 сен 2017|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  68.56  |  $  57.57
 

Общество | В квитанциях за газ появилась дополнительная информация

25.09.2017|16:49
Печать

В квитанциях за газ появилась дополнительная информация для потребителей.

«С сентября текущего года в разделе «Расчет размера платы при отсутствии сведений о показаниях приборов учета» абонентам, в чьих домах и квартирах установлены газовые счетчики, будут приходить квитанции с предварительными начислениями в соответствии с действующим законодательством», - пояснила советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Зоя Тугушева.

То есть поставщик голубого топлива предупреждает граждан о возможной переплате, указывая в этом разделе объем потребления и сумму, которую они должны будут отдать, если вовремя не сообщат о показаниях счетчика.

«Для добросовестных абонентов данная информация носит ознакомительных характер. По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в отделение по работе с населением «Газпром межрегионгаз Пенза», - уточнила Зоя Тугушева.

Чтобы вычислить, сколько человек должен перечислить денег, ему самому необходимо перемножить количество потребленных кубометров голубого топлива на тариф - получится итоговая сумма. Точно так же поступали и раньше. Изменения касаются только тех, кто не указывает показания счетчика.

«Уважаемые жители Пензы и области, не забывайте своевременно предоставлять данные приборов учета в «Газпром межрегионгаз Пенза», - напомнила Зоя Тугушева.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!