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Общество | Рафик Ибрагимов принял участие в совещании в Минстрое РФ

25.09.2017|16:46
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20 сентября генеральный директор ООО ПКФ «Термодом» Рафик Ибрагимов был приглашен в Министерство строительства и ЖКХ РФ на совещание во главе с руководителем ведомства Михаилом Менем. В мероприятии приняли участие крупнейшие застройщики России из 50 регионов.

В рамках совещания состоялся обмен мнениями по вопросам развития жилищного строительства, а также самым актуальным изменениям в действующем законодательстве.

В частности, обсуждались поправки, внесенные в 214-й Федеральный закон, которые вступают в силу с 2018 года. Изменения предполагают ужесточение требований к застройщикам в части существенного увеличения уставного капитала, количества одновременно возводимых объектов и т. д.

Застройщики высказали свои опасения по поводу возможности соблюдения всех предлагаемых норм и выразили надежду на то, что мнение строителей при совершенствовании Федерального закона будет учтено.

В ходе совещания руководители строительных компаний смогли задать вопросы Михаилу Меню и его заместителям по интересующим их темам.

Источник — фото minstroyrf.ru
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