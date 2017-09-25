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Общество | Отопление в домах на центральных улицах Пензы появится позже, чем в других

25.09.2017|17:36
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С середины этой недели должны приступить к заполнению системы отопления. Такое поручение в своем блоге в одной из социальной сетей дал губернатор Иван Белозерцев.

Постановление о пуске тепла в Пензе уже подписано исполняющим обязанности главы администрации города Сергеем Волковым.

Информация об этом размещена на официальном сайте мэрии: «Предприятиям, осуществляющим централизованное теплоснабжение объектов образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта и социальной сферы и иных потребителей, приступить к началу отопительного периода с 27 сентября 2017 года».

«По истечении пяти суток подряд со среднесуточной температурой ниже +8, но практика показывает, что мы начинаем отопительный сезон при наступлении стабильно низких температур. Так, в прошлом году мы начали его на четыре дня раньше», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Однако не везде еще в городе завершили работы на тепломагистралях. Рядом с домом № 12 на Ставского уже которую неделю перекладывают трубы. Горячей воды здесь нет практически все лето. Если верить объявлениям, то ее обещали дать еще на прошлой неделе.

«20 сентября давно прошло, потом продлили срок до 26-го, а сейчас вообще молчат», - рассказал житель дома № 12 на ул. Ставского Александр Толушов.

«Три месяца у нас не было воды. Но я пожилой человек, я смирилась», - поделилась жительница дома № 125 на ул. Суворова Валентина Исаева.

Месяц назад на комиссии городской думы обсуждали подготовку к отопительному сезону. Тогда представитель ресурсоснабжающих компаний объяснил, когда будет горячая вода в центре Пензы.

«Схема не позволяет включить их, это район регистрационной палаты. Здесь именно 20 сентября. По договору мы должны были закончить 20 августа», - пояснил зам. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов.

А значит, и тепло в дома в центре города придет позже, чем в другие.

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Гость|25.09.2017 18:55|

Спасибо, родные, и вам того желаем! (так называемый - центр)

Гость|25.09.2017 19:01|

penzainform.ru писал(a):

По истечении пяти суток подряд со среднесуточной температурой ниже +8, но практика показывает, что мы начинаем отопительный сезон при наступлении стабильно низких температур. Так, в прошлом году мы начали его на четыре дня раньше
***сы. Только бы людей ободрать - в сентябре отопление включают, наплевав на все нормы. Как положено, так и делайте - "по истечении пяти суток подряд со среднесуточной температурой ниже +8".

То, что воды горячей нет и весь центр разрыт все лето - это, конечно, бардак. Но отопление до октября нам не нужно.

Гость|25.09.2017 19:04|

Яндекс официально обозначил название новой переправы через Суру между улицами Кирова и Измайлова. Яндекс-Карты сообщают, что этот мост - имени ФУ БХУХО. (Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия).

Всем посетителям сайта становится ясно, что наш город уникален. Название тоже правильное, хоть и аббревиатура.

Гость|25.09.2017 19:06|

penzainform.ru писал(a):

А значит, и тепло в дома в центре города придет позже, чем в другие.
Как всегда.

Гость|25.09.2017 19:16|

Кто ответит за срыв отопительного сезона?

Имя: Гость
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