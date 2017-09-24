24.09.2017 | 10:47

10 октября на базе Пензенского лесного колледжа состоится XIV областной слет школьных лесничеств. В нем примут участие команды, состоящие из трех человек в возрасте от 13 до 17 лет.

Для юных лесников и экологов подготовлены теоретические и практические задания, а также развлекательные мероприятия.

В программу слета входят: «Визитная карточка» (представление команд), конкурс плакатов «Сохраним лес живым», конкурс «Знай и умей» по номинациям «Юный биолог», «Юный эколог», «Юный лесовод» и командный конкурс «Лесное многоборье».

«Мероприятие позволит ребятам на практике применить полученные знания в природоохранной и лесохозяйственной области, а также обменяться опытом», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.