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Общество | В Пензенской области в 14-й раз пройдет слет школьных лесничеств

24.09.2017|10:47
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10 октября на базе Пензенского лесного колледжа состоится XIV областной слет школьных лесничеств. В нем примут участие команды, состоящие из трех человек в возрасте от 13 до 17 лет.

Для юных лесников и экологов подготовлены теоретические и практические задания, а также развлекательные мероприятия.

В программу слета входят: «Визитная карточка» (представление команд), конкурс плакатов «Сохраним лес живым», конкурс «Знай и умей» по номинациям «Юный биолог», «Юный эколог», «Юный лесовод» и командный конкурс «Лесное многоборье».

«Мероприятие позволит ребятам на практике применить полученные знания в природоохранной и лесохозяйственной области, а также обменяться опытом», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

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