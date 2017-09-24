24.09.2017 | 13:11

В понедельник, 25 сентября, в Пензенской области стартует Неделя безопасности дорожного движения. Акция продлится до 29-го числа.

В эти дни будет усилен контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения около образовательных организаций и на пешеходных переходах.

Кроме того, сотрудники ГИБДД и педагоги проведут тематические беседы с родителями и учащимися, направленные на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних. Также будут организованы викторины, конкурсы и соревнования по безопасности дорожного движения.

«В Пензенской области с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 166 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 детей погибло и 171 получил ранения», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.