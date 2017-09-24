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Общество | В Пензенской области проведут Неделю безопасности дорожного движения

24.09.2017|13:11
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В понедельник, 25 сентября, в Пензенской области стартует Неделя безопасности дорожного движения. Акция продлится до 29-го числа.

В эти дни будет усилен контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения около образовательных организаций и на пешеходных переходах.

Кроме того, сотрудники ГИБДД и педагоги проведут тематические беседы с родителями и учащимися, направленные на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних. Также будут организованы викторины, конкурсы и соревнования по безопасности дорожного движения.

«В Пензенской области с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 166 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 детей погибло и 171 получил ранения», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|24.09.2017 13:53|

Одна показуха,ГИБДД обязана заниматься этим постоянно.

Гость|24.09.2017 13:56|

Опять пропаганда безответственности пешеходов.

Имя: Гость
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