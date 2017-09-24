Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 сен 2017|14:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  69.07  |  $  57.65
 

Общество | Ульяновский перевозчик заплатит сыну погибшего в ДТП пензенца 500 тысяч

24.09.2017|13:28
Печать

Ульяновское автотранспортное предприятие должно выплатить пензенцу полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Такое решение принял Ленинский районный суд.

К служителям Фемиды обратился сын мужчины, который погиб в автокатастрофе в марте 2016-го. ДТП произошло по вине водителя иногородней компании, занимающейся пассажирскими перевозками.

«Суд, разрешая спор, пришел к выводу, что ответчик - ООО «Вектор-Авто» - как работодатель виновного и владелец транспортного средства, являющегося источником повышенной опасности, несет ответственность за причиненный истцу моральный вред», - сообщила помощник судьи Ленинского районного суда г. Пензы Людмила Полянская.

Напомним, что трагические события произошли на 666-м километре трассы М5 «Урал». На дороге столкнулись фура и автобус, следовавший из Пензы в Ульяновск.

В результате девять пассажиров рейсового «Мерседеса» скончались на месте ДТП. Выживший водитель был признан судом виновным, он приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.

«Причиной дорожно-транспортного происшествия стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем, который, игнорируя интенсивность движения на данном участке дороги, дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения», - пояснила тогда старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Людмила Фомина.

Что касается последнего судебного разбирательства, то на него ответчик не явился. Решение по делу вынесено заочно и в законную силу пока не вступило.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!