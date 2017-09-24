24.09.2017 | 13:28

Ульяновское автотранспортное предприятие должно выплатить пензенцу полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Такое решение принял Ленинский районный суд.

К служителям Фемиды обратился сын мужчины, который погиб в автокатастрофе в марте 2016-го. ДТП произошло по вине водителя иногородней компании, занимающейся пассажирскими перевозками.

«Суд, разрешая спор, пришел к выводу, что ответчик - ООО «Вектор-Авто» - как работодатель виновного и владелец транспортного средства, являющегося источником повышенной опасности, несет ответственность за причиненный истцу моральный вред», - сообщила помощник судьи Ленинского районного суда г. Пензы Людмила Полянская.

Напомним, что трагические события произошли на 666-м километре трассы М5 «Урал». На дороге столкнулись фура и автобус, следовавший из Пензы в Ульяновск.

В результате девять пассажиров рейсового «Мерседеса» скончались на месте ДТП. Выживший водитель был признан судом виновным, он приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.

«Причиной дорожно-транспортного происшествия стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем, который, игнорируя интенсивность движения на данном участке дороги, дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения», - пояснила тогда старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Людмила Фомина.

Что касается последнего судебного разбирательства, то на него ответчик не явился. Решение по делу вынесено заочно и в законную силу пока не вступило.